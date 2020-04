Coronavirus, muore il 25% dei pazienti in terapia intensiva (Di giovedì 23 aprile 2020) Un malato su quattro che ha contratto il Coronavirus non riesce a guarire. Lo studio è stato condotto dagli specialisti del Policlinico di Milano. Poco più di una persona su quattro, finita in terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus, non riesce a guarire e muore. Questo è quanto è emerso da uno studio, condotto … L'articolo Coronavirus, muore il 25% dei pazienti in terapia intensiva proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - veterano muore in Usa : il gemello ucciso dalla Spagnola. “Aveva paura di una nuova pandemia”

Tampone negativo - ma ha il Coronavirus e muore : reparto infettato

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore Coronavirus, muore a 53 anni mamma di due figli: choc a Penne Il Messaggero Coronavirus, muore 58enne: ora sono 51 le vittime in Irpinia

Sale ancora il numero di decessi in provincia di Avellino per Coronavirus. Un uomo di 58 anni di Villanova del Battista è deceduto all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino dove era ricoverato da ...

