Coronavirus | morto un 41enne risultato negativo al tampone | era infetto e ha contagiato

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020) E’a 41 anni dinonostante il suofosse. E’ il caso di un uomo che, dimesso da un reparto Covid di Sestri Levante e trasferito in un ospedale di Lavagna (GE) in un reparto no Covid, è deceduto a causa di una polmonite bilaterale provocata dall’infezione da Covid-19. Originario di Canosa di Puglia e residente a Chiavari, la vittima è stata sottoposta a degli accertamenti, i quali hanno svelato l’infezione e confermato il falsodeleffettuato sull’uomo. Un errore che ha portato al contagio di otto pazienti e quattro operatori sanitari dell’ospedale di Lavagna, il cui reparto di Medicina è stato sanificato e sgomberato. L’uomo, d’altronde, è stato a contatto con medici e infermieri senza misure di sicurezza; a volere il suo trasferimento nella struttura ...