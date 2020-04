Coronavirus, misure protettive per i detenuti ultra settantenni infermi: Cutolo chiede i domiciliari (Di giovedì 23 aprile 2020) Raffaele Cutolo ha chiesto di scontare la sua condanna agli arresti domiciliari. Il suo legale l’avvocato Gaetano Aufiero ha presentato nella tarda mattinata di oggi l’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, in base alla circolare emessa dal Dap il 21 marzo scorso nel quale si chiede alle strutture penitenziarie di monitorare le condizioni di salute dei detenuti ultra settantenni, con eventuale segnalazione dei casi più particolari ai magistrati di Sorveglianza. Alcune settimane fa il capo della Nco, detenuto da oltre 40 anni, era stato ricoverato in ospedale per problemi respiratori. L'articolo Coronavirus, misure protettive per i detenuti ultra settantenni infermi: Cutolo chiede i domiciliari proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Conflavoro Pmi Lazio - sostenere turismo con misure specifiche

Coronavirus - Ordinanza n. 521 del 04/04/2020 Regione Lombardia : Misure per la prevenzione e gestione delle emergenze

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus misure Coronavirus, ministro Salute Brasile per allentamento misure Adnkronos Coronavirus, "fase 2 con mascherine e barriere plexiglass a lavoro"

Sono alcune delle indicazioni per il rientro al lavoro nella fase 2 contenute nel 'Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di ...

Coronavirus, per battere la crisi i maestri paratori creano un consorzio. Uniti le vie di Puglia e del mondo saranno più illuminate che mai

Il Coronavirus, questo nemico invisibile che ha minacciato il sistema sanitario ... Non ci sono solo abilità manuale, estro, creatività dietro queste parazioni che incantano, ammutoliscono gli ...

