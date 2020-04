Coronavirus | Merkel | “No a mutualizzazione del debito” Proposta Commissione | fondo da

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dall’inizio della videoconferenza dei capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo con la quale si tenterà di raggiungere un accordo sulle strategie economiche da intraprendere per il contrasto alla pandemia di, Angela, parlando al Bundestag, invoca maggiore solidarietà e velocità, ma esclude la possibilità di unadel debito: “Prenderebbe molto tempo e sarebbe un processo difficile”. Dallaeuropea, intanto, circola un documento interno in cui si elencano una serie di proposte, tra cui l’aggiunta al prossimo bilancio settennale dell’Ue 2021-2027 (Qfp) di un Recovery Fund temporaneo dotato di 300 miliardi di euro e la possibilità di emettere titoli europei, sempre garantiti dal Qfp, per 320 miliardi di euro. La linea: velocità e solidarietà, ...