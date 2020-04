Coronavirus | Merkel avverte | “Non siamo nella fase finale della pandemia Siamo appena

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Non stiamo vivendo laall’inizio“: lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela, parlando al Bundestag.ha sottolineato che il picco dei contagi del nuovonon è ancora stato superato, anche se la velocità di diffusione ha rallentato. La Germania, ha detto la cancelliera, resta “su ghiaccio sottilissimo“, secondo i dati statistici degli sviluppi degli ultimi 10 giorni. “Il sistema sanitario tedesco ha retto alla sfida“, “il numero dei posti letto e dei respiratori è stato aumentato in modo sostanzioso“. Quella che si sta affrontando “è una prova come non si è più vista dalla seconda guerra mondiale e dagli anni fondativiRepubblica federale“. Secondo, “non ci sono precedenti per le misure ...