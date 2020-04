Coronavirus: Meloni, ‘Ue spinge Italia verso Mes’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Conte non ha il coraggio di dirlo, ma nel documento finale del Consiglio europeo, in barba a tutte le dichiarazioni che Conte e il governo hanno fatto, c’è l’attivazione o comunque l’utilizzo del Fondo salvastati. E’ come se ci stessero spingendo verso questa trappola”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Dritto e rovescio’ su Retequattro. L'articolo Coronavirus: Meloni, ‘Ue spinge Italia verso Mes’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Meloni - ‘Italia esce sconfitta da Consiglio europeo’

Coronavirus : Meloni - ‘basta capricci Germania - subito Bot patriottici’

Coronavirus : Meloni - ‘basta capricci Germania - subito Bot patriottici’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Conte non ha il coraggio di dirlo, ma nel documento finale del Consiglio europeo, in barba a tutte le dichiarazioni che Conte e il governo hanno fatto, c’è l’attivazione o comunque l’utilizzo del Fondo salvastati. E’ come se ci stesserondoquesta trappola”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’, ospite di Dritto e rovescio’ su Retequattro. L'articolo, ‘UeMes’ CalcioWeb.

nicolatonio : RT @vocedelpatriota: Coronavirus, Meloni: Conte liquida in pochi minuti esito europeo. Anche lui si vergogna del risultato. - isladecoco7 : RT @vocedelpatriota: Coronavirus, Meloni: Conte liquida in pochi minuti esito europeo. Anche lui si vergogna del risultato. - FreedomRa1958 : RT @vocedelpatriota: Coronavirus, Meloni: Conte liquida in pochi minuti esito europeo. Anche lui si vergogna del risultato. - MarcoPaolella : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Meloni: Mentre Governo trova tempo e denaro per task force e spartizione poltrone. Cittadini e imprese at… - giornalisteTV : RT @vocedelpatriota: Coronavirus, Meloni: Conte liquida in pochi minuti esito europeo. Anche lui si vergogna del risultato. -