Coronavirus | Meloni | ‘Italia esce sconfitta da Consiglio europeo’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “L’Italiadaleuropeo. Non è Conte che evidentemente nella sua debolezza non ria portare a casa il risultato, alla fine tutta l’Italia pagherà il fatto che noi abbiamo un governo che non è stato in grado di portare a casa il risultato”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Retequattro. L'articolo, ‘Italiadaeuropeo’ proviene da Ildenaro.it.