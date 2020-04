Coronavirus: Meloni, ‘da Conte poche parole, temo in Ue buco nell’acqua’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Conte ci aveva abituato a conferenze stampa fiume per decantare le lodi dei suoi provvedimenti, tutti peraltro di scarsissimo impatto. Il fatto che oggi abbia liquidato in pochi minuti gli esiti di un appuntamento fondamentale è una dimostrazione, temo, dell’ennesimo buco nell’acqua a livello europeo. Forse in fondo se ne vergogna anche lui. Perché mentre il Fondo per la ripresa viene declinato al futuro e con contorni ancora tutti da definire, l’unica cosa certa è che tra pochi giorni sarà operativo il Mes con le sue condizionalità tutt’altro che light”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Coronavirus: Meloni, ‘da Conte poche parole, temo in Ue buco nell’acqua’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Meloni - ‘basta capricci Germania - subito Bot patriottici’

