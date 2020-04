TV7Benevento : Coronavirus: Marcucci, 'per Italia si avvicina un risultato storico in Ue'... - cri_marcucci : RT @repubblica: Malaria, 1200 morti al giorno. E il Coronavirus potrebbe peggiorare le cose [di MAURIZIO PAGANELLI] [aggiornamento delle 15… - cri_marcucci : RT @repubblica: Coronavirus, l'allarme dell'Onu: Africa a rischio catastrofe: possibili oltre 3 milioni di morti [di GIAMPAOLO CADALANU] [a… - cri_marcucci : RT @RaiNews: L'uomo deceduto era risultato negativo in un altro ospedale. Contagiati 8 pazienti e 4 operatori sanitari #coronavirus https:… - zazoomblog : Coronavirus Marcucci: “La fase 2 è difficile il Governo non dovrà sbagliare un colpo” - #Coronavirus #Marcucci:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Marcucci Coronavirus: Marcucci, 'per Italia si avvicina un risultato storico in Ue' Metro Coronavirus: Marcucci, 'per Italia si avvicina un risultato storico in Ue'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Ai 540 miliardi da giugno tra Sure, Bei e Mes senza condizionalità, si aggiungerà il via libera al Recovery Found, che verrà definito dalla Commissione entro la fine di ...

L'app Immuni debutta con i test: dati custoditi in caserma

I DUBBI Nel frattempo, però, quando si parla di dati sensibili e di sicurezza, la politica alza i paletti e chiede chiarimenti. Lo stesso Pd, con i suoi capigruppo Delrio e Marcucci dice che l'app ha ...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Ai 540 miliardi da giugno tra Sure, Bei e Mes senza condizionalità, si aggiungerà il via libera al Recovery Found, che verrà definito dalla Commissione entro la fine di ...I DUBBI Nel frattempo, però, quando si parla di dati sensibili e di sicurezza, la politica alza i paletti e chiede chiarimenti. Lo stesso Pd, con i suoi capigruppo Delrio e Marcucci dice che l'app ha ...