Coronavirus, Locatelli: “Rischiosa l’apertura delle scuola insieme al ripristino delle attività lavorative” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Abbiamo deciso di evitare le aggregazioni e mantenere il distanziamento fisico. Nei modelli sviluppati una riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività lavorative avrebbe comportato certamente l’andare oltre, e non di poco, il valore di 1 per l’indice di contagiosità“. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli, in conferenza stampa alla Protezione Civile, specificando poi di aver “consegnato questa valutazione al Governo a cui spettano le decisioni” L'articolo Coronavirus, Locatelli: “Rischiosa l’apertura delle scuola insieme al ripristino delle attività lavorative” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Locatelli “Il 4 maggio non e' la data del liberi tutti”

