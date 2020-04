Coronavirus | lo shopping nella Fase 2 | “Negozi come showroom Scegli i vestiti senza

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020)sarà lo2 Il settore della moda è tra quelli che più stanno accusando la crisi economica causata dal blocco sanitario delma con la graduale riapertura della2 anche i negozi riapriranno e si tornerà a fare, anche se in un modo totalmente differente. Niente più tour tra iappesi alle grucce o pile di magliette scompigliate dai clienti. Secondo quanto dichiara Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano, di Ascobaires e Vittorio Emanuele District intervistato da Leggo, lo2 sarà rigorosamente no touch e a distanza anti-. “Con un solo obiettivo: far ripartire le attività in sicurezza,rischiare un’impennata di contagi”, spiega. “Il personale, con addosso mascherine e guanti, ...