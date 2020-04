Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA (Di giovedì 23 aprile 2020) All'inizio della fase 2 potrebbero essere consentiti gli spostamenti anche fuori dal Comune di residenza ma non da una Regione a un'altra. Da metà maggio dovrebbe arrivare l'apertura dei negozi al dettaglio , poi di bar e ristoranti Leggi su tg24.sky Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizieì

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oltre sette milioni i lavoratori “sospesi” durante l’emergenza

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo (Di giovedì 23 aprile 2020) All'inizio della fase 2 potrebbero essere consentiti gli spostamenti anche fuori dal Comune di residenza ma non da una Regione a un'altra. Da metà maggio dovrebbe arrivare l'apertura dei negozi al dettaglio , poi di bar e ristoranti

SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - rtl1025 : ?? Dall'inizio dell'emergenza non è 'mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti' dal #coronavirus.… - rtl1025 : ?? Nuova impennata del numero di morti da #coronavirus registrati nel #RegnoUnito nelle ultime 24 ore, dopo il consi… - ANSA_med : Coronavirus:Spagna,oltre 34mila operatori sanitari positivi. Oltre 1.200 contagi solo nelle ultime 24 ore | #ANSA - zazoomnews : Coronavirus cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO - #Coronavirus #mettere… -