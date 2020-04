Coronavirus | le regole per tornare al lavoro | Chi è a rischio può essere

Corriere : ??Coronavirus, nella «fase 2» saranno consentiti spostamenti solo nella stessa Regione. I ristoranti dovranno avere… - sole24ore : Coronavirus: dal bus al treno, al taxi, la parola d’ordine è distanziamento. Ecco le regole - Corriere : Coronavirus, Michael O'Leary: «Ryanair non applicherà le stupide regole di distanziamento» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Toti: 'Liguria chiede regole autonome per ripartenza' #coronavirus - PeppePassigatti : RT @UiltPiloti: Coronavirus,Ryanair contro le regole Fase 2. E scrive agli scali italiani:”Priorità' a chi assicura 'zero tasse'. Onlit: 'U… -

Coronavirus regole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus regole