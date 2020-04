Coronavirus: le regole dell’Iss per evitare il contagio al supermercato | VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus: le regole dell’Iss per evitare il contagio al supermercato VIDEO L’Iss, Istituto Superiore di Sanità, ha redatto un rapporto in cui vengono fornite alcune regole per evitare il contagio da Coronavirus al supermercato. Le regole, contenute nel documento Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2, sono rivolte sia agli operatori del settore alimentare che devono seguire la corretta igiene nella produzione primaria, controllare e tracciare i prodotti, dare informazioni al consumatore attraverso una idonea etichettatura, che ai consumatori. Le indicazioni per i consumatori sono le seguenti. Ovviamente chi avverte sintomi da Covid-19 è altamente invitato a restare a casa prima di recarsi in un luogo chiuso come un supermercato. Fatta questa premessa, il consumatore dovrebbe “preparare ... Leggi su tpi Coronavirus - Massimo Bottura : “Riapertura? Dobbiamo stare alle regole e non fare i rivoluzionari. Fare più turni - dalle 19 alle 21”

Isole Far Oer - riparte il campionato : le regole da rispettare a causa del Coronavirus

Coronavirus - le regole per tornare al lavoro : "Chi è a rischio può essere ricollocato" (Di giovedì 23 aprile 2020): ledell’Iss perilalL’Iss, Istituto Superiore di Sanità, ha redatto un rapporto in cui vengono fornite alcuneperildaal. Le, contenute nel documento Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2, sono rivolte sia agli operatori del settore alimentare che devono seguire la corretta igiene nella produzione primaria, controllare e tracciare i prodotti, dare informazioni al consumatore attraverso una idonea etichettatura, che ai consumatori. Le indicazioni per i consumatori sono le seguenti. Ovviamente chi avverte sintomi da Covid-19 è altamente invitato a restare a casa prima di recarsi in un luogo chiuso come un. Fatta questa premessa, il consumatore dovrebbe “preparare ...

Corriere : ??Coronavirus, nella «fase 2» saranno consentiti spostamenti solo nella stessa Regione. I ristoranti dovranno avere… - sole24ore : Coronavirus: dal bus al treno, al taxi, la parola d’ordine è distanziamento. Ecco le regole - Corriere : Coronavirus, Michael O'Leary: «Ryanair non applicherà le stupide regole di distanziamento» - sisimox93 : RT @Keroppo: Qualcuno molto in alto mi perdoni per quello che sto per dire ma... stavolta sono d'accordo con Ryanair. Queste regole sulla f… - Keroppo : Qualcuno molto in alto mi perdoni per quello che sto per dire ma... stavolta sono d'accordo con Ryanair. Queste reg… -