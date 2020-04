Coronavirus, le previsioni del Def: in Italia crollo Pil dell’8%, la disoccupazione balzerà almeno all’11,6% (Di giovedì 23 aprile 2020) Un calo del Pil tendenziale dell’8% nel 2020 e un rimbalzo del 4,7% nel 2021. E’ la stima contenuta nella bozza del Def che il governo si appresta a varare domani. “In media d’anno, il Pil reale nello scenario tendenziale si contrarrebbe di 8,1 punti percentuali in base ai dati di contabilita’ trimestrale e dell’8per cento in termini grezzi – si legge nella bozza – cio’ poiche’ il 2020 ha un numero di giorni lavorativi superiore alla media”. “La crescita del Pil tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento”, scrive il governo nel Documento. “Nel sentiero ipotizzato – si legge nel documento – il mese di marzo registrerebbe il piu’ forte calo congiunturale, seguito da un’ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - le previsioni : zero contagi in Toscana solo a fine maggio

Un calo del Pil tendenziale dell'8% nel 2020 e un rimbalzo del 4,7% nel 2021. E' la stima contenuta nella bozza del Def che il governo si appresta a varare domani. "In media d'anno, il Pil reale nello scenario tendenziale si contrarrebbe di 8,1 punti percentuali in base ai dati di contabilita' trimestrale e dell'8per cento in termini grezzi – si legge nella bozza – cio' poiche' il 2020 ha un numero di giorni lavorativi superiore alla media". "La crescita del Pil tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento", scrive il governo nel Documento. "Nel sentiero ipotizzato – si legge nel documento – il mese di marzo registrerebbe il piu' forte calo congiunturale, seguito da un'ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di ...

