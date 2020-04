Coronavirus | le date | quando riaprono bar | ristoranti | negozi E le precauzioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il lockdown non si può protrarre, è necessario riprendere le attività purché in sicurezza perché non si può aprire in modo indiscriminato. L’allentamento delle misure non sarà un “liberi tutti” ma pian piano l’Italia tornerà, per quanto possibile, alla normalità. L’apertura deial dettaglio dalla metà di maggio e a seguire anche bar eè l’ipotesi al vaglio del governo in vista della fase 2. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in un articolo a firma Mauro Evangelisti, il piano messo a punto dalla task force guidata da Vittorio Colao, alla base della fase due, “prevede una ripartenza sempre all’insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare ...