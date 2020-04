Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati al 22 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati al 22 aprile Dai dati rilasciati dalle Asl, emerge che il 22 aprile sono 80 i nuovi casi positivi al Coronavirus nella regione Lazio e, dunque, per il terzo giorno consecutivo il trend dei contagi resta sotto i cento. Sono quindi 4.463 i casi positivi al covid-19 nella regione, di cui: 2.892 sono in isolamento domiciliare, 1384 ricoverati, 187 dei quali in terapia intensiva. 370 sono i decessi e 1142 le persone guarite.Segui Termometro Politico su Google News Nella capitale si registrano 29 nuovi contagi (-17), dati in leggero aumento in provincia, dove si contano invece 32 casi (+6). Ecco i numeri relativi al Coronavirus forniti dalle diverse Asl: Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi al covid-19, 1 decesso, 97 sono le persone uscite dall’isolamento domiciliare.Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi, 12 sono le persone uscite ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - la rivelazione dell’Oms : “La metà dei morti per Covid-19 in Europa risiedevano in case di cura”

Dai dati rilasciati dalle Asl, emerge che il 22 aprile sono 80 i nuovi casi positivi al Coronavirus nella regione Lazio e, dunque, per il terzo giorno consecutivo il trend dei contagi resta sotto i cento. Sono quindi 4.463 i casi positivi al covid-19 nella regione, di cui: 2.892 sono in isolamento domiciliare, 1384 ricoverati, 187 dei quali in terapia intensiva. 370 sono i decessi e 1142 le persone guarite.Segui Termometro Politico su Google News Nella capitale si registrano 29 nuovi contagi (-17), dati in leggero aumento in provincia, dove si contano invece 32 casi (+6). Ecco i numeri relativi al Coronavirus forniti dalle diverse Asl: Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi al covid-19, 1 decesso, 97 sono le persone uscite dall'isolamento domiciliare.Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi, 12 sono le persone uscite ...

