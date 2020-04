Coronavirus, l’appello di Fiorello ai coetanei 60enni: “Siamo a rischio estinzione come i panda. Stiamo a casa” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Io e Ligabue dobbiamo stare a casa, Baglioni e Venditti non ne parliamo proprio”. Fiorello pubblica un video ironico sui suoi profili social per rivolgere ai 60enni un’invito molto serio a rimanere a casa. Un invito che lo riguarda da vicino, perché, come ricorda nel video, il 16 maggio compirà 60 anni anche lui. “Salve buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960 – esordisce lo showman – Significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso i 60enni non possono uscire. Io non ce li ho ancora, quindi io dal 4 al 16 maggio potrei uscire. Ma noi 60enni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa. Quindi se dicono che noi sessantenni dobbiamo stare a casa significa che siamo a rischio, siamo persone da proteggere. Siamo un po’ come il panda, il cercopiteco, il colibrì ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’appello di Federfarma : mascherine con prezzo imposto o stop alla vendita

Coronavirus - 14enne con rara malattia non può essere operata : l’appello dei genitori

Coronavirus - l’appello dei lavoratori delle mense scolastiche a Conte : “A casa senza stipendio da febbraio - servono risorse e ammortizzatori” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Io e Ligabue dobbiamo stare a casa, Baglioni e Venditti non ne parliamo proprio”.pubblica un video ironico sui suoi profili social per rivolgere aiun’invito molto serio a rimanere a casa. Un invito che lo riguarda da vicino, perché,ricorda nel video, il 16 maggio compirà 60 anni anche lui. “Salve buongiorno, sono Rosario, sono nato il 16 maggio del 1960 – esordisce lo showman – Significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso inon possono uscire. Io non ce li ho ancora, quindi io dal 4 al 16 maggio potrei uscire. Ma noidobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa. Quindi se dicono che noi sessantenni dobbiamo stare a casa significa che siamo a, siamo persone da proteggere. Siamo un po’il panda, il cercopiteco, il colibrì ...

quattroruote : Il direttore finanziario della #Porsche, Lutz Meschke, ha lanciato un appello a favore degli #Eurobond e di altre m… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di 100mila medici italiani: “Per evitare un’altra ondata rafforzare medicina sul territorio… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di 90 organizzazioni a tutela dei whistleblower. “Rischio censura per chi denuncia all’inter… - ilfattovideo : Coronavirus, l’appello di Fiorello ai coetanei 60enni: “Siamo a rischio estinzione come i panda. Stiamo a casa” - antonellanuovo : RT @RobertoMezzina1: l’appello internazionale della World Federation for Mental Health per piani di emergenza in salute mentale correlati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello Coronavirus, lettera aperta di 300 scienziati: “Attenzione alla raccolta dati delle app anti pandemia” la Repubblica