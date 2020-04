Coronavirus | lanciata in Italia la prima lezione universitaria in realtà virtuale | la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) La pandemia impedisce alle persone di assembrarsi, vero, ma ad una condizione: che l’assembramento avvenga in uno spazio fisico. Nessuno vieta alle persone di ammassarsi in un ambiente di realtà. Così Gianluca Arnesano, consulente digitale e docente, organizza col proprio Dipartimento ladella storiana in un luogo che combina le qualità tridimensionali della realtà fisica e le possibilità di azione da remoto del digitale. Succede nel perimetro accademico dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ due settimane fa. Napoli, una collocazione geografica che risulterà curiosa ai più e che legittima quanto la tenacia e il genio innovatore non abbiano confini fisici. L’esperienza formativa è avvenuta all’interno di AltSpaceVR, piattaforma di ...