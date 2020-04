Coronavirus | Lamorgese | “Sono favorevole all’uscita dei bambini | mascherina obbligatoria

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Io sonoall’uscita dei, in particolare sotto i 12 anni, tanto è vero che ho fatto una circolare su questo che è stata poi strumentalizzata perché ritenuta come un via libera indiscriminato alle passeggiate. In realtà con quel provvedimento avevo tenuto conto del parere degli psicologi e dei medici competenti”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana, in un incontro in videoconferenza con la Stampa estera. “Credo che lasara’negli ambienti di lavoro e sui mezzi pubblici, poi a casa propria ognuno decidera’ come vuole”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana, in un incontro con la Stampa estera.L'articolo: “Sonoall’uscita deial lavoro” ...