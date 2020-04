Coronavirus | Lamorgese | “Bisogna tornare a celebrare i funerali”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Non è umanamente sopportabile impedire le celebrazioni dei funerali. Proporrò al governo che si possale esequie“: lo ha dichiarato in un’intervista ad Avvenire il Ministro dell’Interno Luciana, annunciando che “sono allo studio misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto“. “Il tema dell’esercizio della libertà di culto, cattolico e di altre confessioni religiose, è stato alla mia attenzione fin dall’insorgere dell’emergenza“. “I continui e proficui contatti con la Conferenza episcopale italiana ci hanno permesso di tracciare le prime indicazioni per lo svolgimento in sicurezza delle funzioni religiose, seppure senza la presenza dei fedeli a causa della grave si tuazione epidemiologica. Adesso ...