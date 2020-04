Coronavirus | l’allerta dell’EMA | “Cautela con la clorichina | effetti rischiosi per il

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Si raccomanda agli operatori sanitari di monitorare attentamente i pazienti con Covid-19 che ricevono clorochina o idrossiclorochina e di tenere conto dei problemi cardiaci preesistenti che possono rendere i pazienti più inclini a sviluppare problemi del ritmo cardiaco. Gli operatori sanitari devono considerare attentamente la possibilità di insorgenza diindesiderati, in particolare con i dosaggi più elevati, e prestare particolare attenzione quando si associa il trattamento con altri medicinali, come l’azitromicina, che possono causareindesiderati simili sul cuore“: lo afferma l’Agenzia europea dei medicinali in una nota. “È noto che la clorochina e l’idrossiclorochina possono causare disturbi del ritmo cardiaco e questi possono essere aggravati se il trattamento è combinato con altri ...