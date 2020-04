Coronavirus | la vita al di là del cancello nella quarantena di solitudine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Chiedo in famiglia che giorno è. Ognuno dà una versione differente, il tempo s’è sfaldato, solo la luce ne scandisce lo scorrere. L’orizzonte è una promessa. Niente tic tac tic tac… Non abbiamo il balcone, ma abbiamo un garage e lo spazio di fronte, ghiaia che a guardarla alza polvere. Oggi ci sembra un privilegio, abbiamo trasformato questain una “quaranTana”: tiro a segno, lavoretti, subbuteo, ping pong, la scopa di saggina che ormai tira a lucido le ragnatele. Due cavalletti da carpentiere, un ripiano e i compiti si fanno lì, rompendo la ripetitività del tavolo di casa. Da quando scendiamo in garage siamo appuntamento fisso per alcuni vicini (psicanalisi di vicinato). Uno lo senti arrivare che sbuffa, saluta così, ormai mi fa leggere le poesie sul cellulare, lui che buongiorno/buonasera era un ...