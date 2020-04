Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 23 aprile: «Numero guariti più dei nuovi casi» (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 23 aprile 2020. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 23 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il Numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri. Leggi anche: Coronavirus, donne giovani meno colpite dal virus: ecco cosa sembrerebbe proteggerle Tra gli attualmente positivi 2.267 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 117 pazienti rispetto a ieri. 22.871 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 934 pazienti rispetto a ieri. 81.710 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe

