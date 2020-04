Coronavirus | la lettera dei volontari al 91enne guarito | “Caro Claudio | grazie per essere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Caro, è stato bellissimo averti nel nostro ospedale. Hai portato tanta positività e speranza al nostro staff e ai pazienti”. Inizia così lafirmata dai medici americani dell’ospedale da campo della organizzazione Samaritan’s Purse, allestito nel parcheggio del nosocomio di Cremona. Una ventina di righe, scritte dal vicino di letto diAntoniotti, 91 anni, ricoverato per 12 giorni dopostato contagiato dal Covid-19, e dettate dai sanitari della ong statunitense che due mesi fa sono partiti dall’altra parte dell’oceano per aiutare la popolazione cremonese flagellata dal virus. Pensieri sinceri, tutti per. E in calce alla missiva, dopo ilperstato “il padre e il nonno della tenda 4”, il nome di Karen, di Stephen, Alyssa e di tutti gli altri. E in mezzo ai nomi e a ...