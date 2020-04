Coronavirus | la Fondazione GIMBE invita alla cautela | “Gli effetti negativi delle

(Di giovedì 23 aprile 2020) I numeri dell’epidemia diin Italia “impongono massima prudenza“: lo afferma il presidente dellaNino Cartabelotta, ricordando che nell’ultima settimana i casi sono stati +22.172 casi, di cui 3.440 decessi. Nella settimana 15-22 aprile, spiega Cartabellotta, “si conferma l’ulteriore riduzione del sovraccarico di ospedali e terapie intensive ma a 10 giorni dal previsto avvio della fase 2, il 4 maggio, i risultati sul contenimento del contagio non sono ottimali, né stabilizzati come raccomanda la commissione europea. Ovvero, i numerinomassima, sia perché alcune regioni e numerose province sono ancora in piena fase 1, sia perché gli eventualiriaperture si vedranno solo dopo 2-3 settimane“. Il monitoraggio indipendente dellasulle ...

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri ... 70 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 16 nella nord Ovest, 11 nella sud est. La nostra ...Anche in questo caso si tratta di un atto dovuto, spiegano dalla procura, a seguito dell’esposto presentato nei giorni scorsi dalla commissione dell’Asl Toscana Centro sulle Rsa ... di una persona ...