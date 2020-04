Coronavirus | la denuncia di un malato oncologico | «Io | lavoratore autonomo | non ho

Leggi su open.online

«Noi malati oncologici ci sentiamo offesi e umiliati, quasi come se fossimo "sbagliati". La nostra dignità è stata ancora una volta calpestata, ci sentiamo ancora più malati. Sa che brutto effetto vedersi esclusi?». A parlare è Fabio Salvatore, 44 anni, da 22 anni alle prese con un tumore che «per ora è silente». Ma la lotta continua, o meglio non si è mai fermata. Fabio, romano d'origine ma in quarantena (per il) in Puglia, fa lo scrittore e l'autore teatrale e percepisce un assegno di invalidità di appena 200 euro che «devolve interamente in beneficenza». Cosa è successo A lui, proprio in questi giorni, sono arrivate diverse segnalazioni di malati oncologici a cui è stato negato ...