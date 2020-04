Coronavirus | la denuncia del cappellano carcere Bergamo | ' sovraffollamento | qui si

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Combattere ilinadottando misure alternative alla detenzione perché lo scopo rieducativo della pena sia reale e non solo uno slogan. Sono le richieste che don Giambattista Mazzucchetti,deldi, rivolge al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al mondo della politica perché sappiano ascoltare "non solo le voci dell'opinione pubblica e dei loro elettori ma anche quelle dei detenuti e dei loro familiari". Una reclusione resa più dura dalche ha eliminato ogni contatto tra chi sconta una pena e i propri cari. "Questo silenzio relazionale - racconta ilall'Adnkronos - ha provocato delle rivolte in alcune carceri. Qui a, grazie al provvidenziale intervento della Direzione e di tutto il personale si è garantito ai detenuti la continuità del ...