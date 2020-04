Coronavirus, la Bce accetterà come garanzia anche titoli spazzatura. Venerdì la revisione di S&P sul rating dell’Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) La Bce fa un’altra mossa senza precedenti per sostenere i Paesi colpiti dall’emergenza Coronavirus e dal lockdown. Fino al settembre 2021 accetterà, come garanzia a fronte della liquidità fornita alle banche, titoli che a seguito di un downgrade non avessero più il rating d’investimento, fino ad oggi prerequisito essenziale. La decisione è arrivata mercoledì sera dopo la riunione via videoconferenza dei governatori. E guarda con particolare attenzione alla situazione dell’Italia, i cui titoli di Stato hanno un rating due gradini sopra il ‘junk‘ per S&P – che giusto venerdì rivedrà il suo giudizio – e un gradino sopra per Moody’s che si esprimerà l’8 maggio. La “esenzione” dalle regole di idoneità delle attività fornite come garanzia si applica ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - svolta Bce : ?accetterà in garanzia anche i titoli «junk»

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Bce accetterà come garanzia titoli senza più rating

