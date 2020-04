Coronavirus | Italia | in estate primi test di vaccino sull’uomo

Corriere : ?? «Il governo era al corrente dei rischi della pandemia ma li ha tenuti segreti? L'Italia ha il diritto di sapere» - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: 'Revisione restrizioni non significa liberi tutti' - SkyTG24 : Coronavirus, Di Maio a Sky Tg24: 'In Europa tutti con Conte'. VIDEO - ML09733455 : Burioni, pur avendo fatto affermazioni-previsioni rivelatesi poi errate, continua a pontificare spiegandoci come sa… - alfred_vinci : RT @dureghello: Ho telefonato oggi a Lewis Eisenberg per ringraziare lui e l’@AmbasciataUSA per il supporto degli Stati Uniti all’Italia in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Guarita la prima paziente di Foggia È una donna di Ascoli Satriano

È guarita la prima paziente della provincia di Foggia ad essere stata contagiata dal virus Covid 19. Lo ha comunicato ... da un parente che viveva nel nord Italia e che era stata in visita ...

I DATI INPS

Sono quasi 7 milioni di lavoratori, per l’esattezza 6.755.579, i beneficiari al 22 aprile degli ammortizzatori d’emergenza, cassa integrazione e assegno ordinario, introdotti dal decreto cura Italia.

