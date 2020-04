Coronavirus Italia: «Fino a 70mila morti con la fine del lockdown, ma possiamo evitarlo» (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus Italia. Sull’Agi l’intervista alla dott.ssa Giulia Giordano, ricercatrice che ha coordinato uno studio dell’Università di Trento, pubblicato su ‘Nature Medicine’. Nell’articolo viene spiegato come l’allentamento delle misure di distanziamento sociale e l’isolamento potrebbero determinare un aumento esponenziale delle vittime con strascichi anche Fino al 2021. Una prospettiva apocalittica che può essere elusa, o perlomeno, contrastata, «a patto di una campagna a tappeto di tipo diagnostico (tamponi e test sierologici) in grado di individuare tempestivamente l’insorgenza di ogni nuovo focolaio». Coronavirus Italia: «Fino a 70mila morti con la fine del lockdown, ma possiamo evitarlo» È chiaro che non possiamo restare chiusi in casa in eterno, ma il ritorno alla ... Leggi su urbanpost Vaccino Coronavirus | test sull’uomo in Italia da questa estate

Coronavirus - la Cina dona altri 30 milioni di dollari all'Oms. Nasce il consorzio europeo per trovare un vaccino : c'è anche un'azienda italiana

Si lavora per cominciare in Italia durante l’estate la sperimentazione clinica di un vaccino anti Covid-19: lo rende noto il consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), ...

Caso più unico che raro, quello avvenuto in Italia: una ragazza è positiva al coronavirus a 55 giorni dai risultati del tampone. Si trova al Sant’Orsola di Bologna Gli esperti e i medici non riescono ...

Si lavora per cominciare in Italia durante l'estate la sperimentazione clinica di un vaccino anti Covid-19: lo rende noto il consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), ...