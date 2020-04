Coronavirus | Ips | nessuna ‘crisi’ per miliardari Usa | per Bezos +25 mld da 1 1

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) –‘crisi’ in vista per i. Dal primo gennaio al 10 aprile, infatti, 34 dei 170 più ricchistatunitensi hanno visto il loro patrimonio netto crescere di decine di milioni di dollari. Otto, tra i quali il fondatore e Ceo di Amazon Jeff, il Ceo di Tesla Elon Musk e il fondatore di Zoom, Eric Yuan hanno visto il loro patrimonio crescere di oltre 1 miliardo di dollari. E’ quanto emerge da un report dell’Institute for Policy Studies (Ips) pubblicato oggi che rileva che il patrimonio deinegli Usa tra il 2010 e il 2020 “è aumentato dell’80,6%, oltre cinque volte l’incremento medio della ricchezza delle famiglie Usa”. L'articolo: Ips,‘crisi’ perUsa, per+25 mld da 1/1 proviene da Ildenaro.it.