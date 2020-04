Coronavirus: in Umbria solo 5 nuovi casi e sempre più guarigioni (Di giovedì 23 aprile 2020) In base ai dati aggiornati alle 8 di oggi, in Umbria complessivamente 1.362 persone (+ 5 rispetto a ieri) sono risultate positive al Coronavirus, gli attualmente positivi sono 489 (- 21). I guariti sono 812 (+ 26); risultano 134 clinicamente guariti (- 5); i deceduti sono 61 (invariato). Dei 1.362 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 119 (+2); di questi 19 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.243 (-40); sempre alla stessa data, risultano 13.414 (+394) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati effettuati 29.011 tamponi (+ 1356). I pazienti clinicamente guariti, spiega la Regione, sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - prosegue il trend positivo in Umbria : solo 4 positivi in più rispetto a ieri

In base ai dati aggiornati alle 8 di oggi, incomplessivamente 1.362 persone (+ 5 rispetto a ieri) sono risultate positive al, gli attualmente positivi sono 489 (- 21). I guariti sono 812 (+ 26); risultano 134 clinicamente guariti (- 5); i deceduti sono 61 (invariato). Dei 1.362 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 119 (+2); di questi 19 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.243 (-40);alla stessa data, risultano 13.414 (+394) persone uscite dall'isolamento. Nel complesso sono stati effettuati 29.011 tamponi (+ 1356). I pazienti clinicamente guariti, spiega la Regione, sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, neipiù gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ...

