Coronavirus in Toscana | 18 morti oggi | 23 aprile E 80 nuovi contagi 58 guarigioni virali

repubblica : Toscana coronavirus, si può entrare negli Uffizi per spiare i dettagli di 55 opere: il tour è virtuale - fattoquotidiano : Coronavirus, Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o… - you_trend : ?? #Coronavirus, il trend dei casi totali regione per regione ?? Le regioni arancioni/rosse (solo #Piemonte e… - SienaFree : Coronavirus, Rossi: ''Sulla richiesta di riapertura anticipata il Governo ci ascolti'' - intoscana : 80 nuovi contagiati in #Toscana per il #coronavirus per un totale - da inizio emergenza - di 8.780 casi di positivi… -

Coronavirus Toscana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Toscana