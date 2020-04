Coronavirus, in Lombardia un lieve calo dei positivi: sono 33.873. Nelle ultime 24 ore si contano 200 nuove vittime (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – ultime notizieIl bollettino del 23 aprile Sale, seppur di poco, il numero dei decessi e segue un lievissimo calo dei casi di contagio da Coronavirus: oggi, 23 aprile, la Lombardia conta 200 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 161). In totale i decessi da Covid ora sono 12.940. Rispetto a ieri ci sono stati +1.073 positivi per un totale di 70.165 casi. I dati arrivano a fronte di 12.016 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 302.715. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 790 (-27), i ricoverati sono 9.192 (-500). I dimessi sono in tutto 44.220 (+1.400). «In 20 giorni siamo riusciti a ottenere un risultato importante»: l’assessore alla Protezione civile della Lombardia Pietro Foroni ha commentato così i dati sul dimezzamento in 20 giorni dei ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Ancora record di guariti in Italia. In Lombardia tornano a salire i decessi. L’assessore Gallera : «Rifarei la delibera sulle Rsa»

Coronavirus in Lombardia - ultime notizie : i dati del 23 Aprile

Coronavirus - ultime notizie – In Lombardia partono i test sierologici. L’assessore Gallera : «Rifarei la delibera sulle Rsa». In Italia è record di guariti (Di giovedì 23 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale –notizieIl bollettino del 23 aprile Sale, seppur di poco, il numero dei decessi e segue un lievissimodei casi di contagio da: oggi, 23 aprile, laconta 200 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 161). In totale i decessi da Covid ora12.940. Rispetto a ieri cistati +1.073per un totale di 70.165 casi. I dati arrivano a fronte di 12.016 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 302.715. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 790 (-27), i ricoverati9.192 (-500). I dimessiin tutto 44.220 (+1.400). «In 20 giorni siamo riusciti a ottenere un risultato importante»: l’assessore alla Protezione civile dellaPietro Foroni ha commentato così i dati sul dimezzamento in 20 giorni dei ricoverati in terapia intensiva ...

Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuov… - BullofromBelAir : RT @antoniopolito1: Non solo Lombardia è giusto per inquadrare un po’ il fenomeno - Coronavirus, la strage nelle case per anziani in tutto… - morena_faenza : RT @antoniopolito1: Non solo Lombardia è giusto per inquadrare un po’ il fenomeno - Coronavirus, la strage nelle case per anziani in tutto… -