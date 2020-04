Coronavirus in Lombardia, ultime notizie: i dati del 23 Aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus in Lombardia, ultime notizie: i dati del 23 Aprile Alle ore 17:00 del 23 Aprile 2020 è stato emanato il più recente bollettino della Protezione Civile contenente i dati sull’emergenza causata dal Covid-19. Il Coronavirus in Lombardia continua a contagiare i cittadini: nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un incremento dell’1,6%, con 1.073 nuovi casi, mentre ieri questi erano stati 1.161. I casi totali nella regione sono 70.165, mentre il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 302.715 unità. La Regione Lombardia ha comunicato anche il numero relativo ai decessi: sono 12.940 le vittime del virus, 200 in più dalla giornata di ieri; i guariti e dimessi hanno toccato le 44.220 unità, con un incremento di 1.400 unità nelle ultime ventiquattro ore.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - ultime notizie – In Lombardia partono i test sierologici. L’assessore Gallera : «Rifarei la delibera sulle Rsa». In Italia è record di guariti

Coronavirus - in Lombardia un lieve calo dei positivi : sono 1.073. Sale invece a 200 il numero delle vittime (ieri erano 161)

Coronavirus - i numeri non calano in Lombardia : altri 200 morti e mille casi in 24h (Di giovedì 23 aprile 2020)in: idel 23Alle ore 17:00 del 232020 è stato emanato il più recente bollettino della Protezione Civile contenente isull’emergenza causata dal Covid-19. Ilincontinua a contagiare i cittadini: nelleventiquattro ore è stato registrato un incremento dell’1,6%, con 1.073 nuovi casi, mentre ieri questi erano stati 1.161. I casi totali nella regione sono 70.165, mentre il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 302.715 unità. La Regioneha comunicato anche il numero relativo ai decessi: sono 12.940 le vittime del virus, 200 in più dalla giornata di ieri; i guariti e dimessi hanno toccato le 44.220 unità, con un incremento di 1.400 unità nelleventiquattro ore.Segui Termometro Politico su Google ...

Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuov… - fattoquotidiano : Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari… - paoloigna1 : un'analisi dettagliata (sui dati disponibili) e molto interessante per vari motivi ad iniziare dalla #Fase2… - 24NormeTributi : Coronavirus - Smart working: Lombardia oltre il 98%, balzo in avanti per la Puglia -