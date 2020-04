Coronavirus, in Lombardia la guerra si sarebbe potuta limitare a una battaglia (Di giovedì 23 aprile 2020) L’influenza da Coronavirus ha invaso la nostra vita. Perché il Covid-19 ha colpito soprattutto la Regione Lombardia? Cosa avremmo potuto evitare? Il più importante errore di fondo riguarda la scelta di aver “venduto” la sanità pubblica ai privati accreditandoli senza controlli. Essi hanno investito principalmente nei settori sanitari a maggior redditività. Secondo dati del ministero della salute del 2013 (quelli del 2020 sono in attesa di riceverli in seguito ad un accesso agli atti) la Regione Lombardia aveva servizi di rianimazione di ospedali pubblici corrispondenti a 45 unità operative, mentre i privati ne avevano solo 13. Ma quale privato, che deve avere attenzione alla propria azienda, investirebbe i propri soldi in strutture costose e a bassa redditività come hanno le strutture di emergenza quando una vera e propria ... Leggi su ilfattoquotidiano Gallera : Rsa forse no modello per malati coronavirus/ Lombardia - no Milano zona rossa

Coronavirus - Calabria e Sicilia risparmiate dalla pandemia : sono le regioni col minor numero di positivi e morti. Le più colpite sono Valle d’Aosta - Lombardia e Trentino [DATI e DETTAGLI]

Coronavirus - in Lombardia morto 1 malato in intensiva su 2 (Di giovedì 23 aprile 2020) L’influenza daha invaso la nostra vita. Perché il Covid-19 ha colpito soprattutto la Regione? Cosa avremmo potuto evitare? Il più importante errore di fondo riguarda la scelta di aver “venduto” la sanità pubblica ai privati accreditandoli senza controlli. Essi hanno investito principalmente nei settori sanitari a maggior redditività. Secondo dati del ministero della salute del 2013 (quelli del 2020 sono in attesa di riceverli in seguito ad un accesso agli atti) la Regioneaveva servizi di rianimazione di ospedali pubblici corrispondenti a 45 unità operative, mentre i privati ne avevano solo 13. Ma quale privato, che deve avere attenzione alla propria azienda, investirebbe i propri soldi in strutture costose e a bassa redditività come hanno le strutture di emergenza quando una vera e propria ...

Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuov… - smilypapiking : RT @SimoneSalazzari: Coronavirus, Pedrini (medici di famiglia): 'Lombardia non pronta alla fase 2, dalla regione propost… - MilenaLazzaroni : RT @tpi: Il governatore della Lombardia: 'Mi contesteranno di tutto, ma io sono in pace con la mia coscienza. E ricordiamoci in quali condi… -