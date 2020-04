Coronavirus in Italia: positivi ancora in calo, record guariti (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – In Italia sono 189.973 i casi totali di Coronavirus, di cui 25.549 morti (+464 in 24 ore, con un aumento dell’1,85%). Calano ancora gli attualmente positivi per il quarto giorno consecutivo: sono 106.848 con un calo di 851 nelle ultime 24 ore mentre continua a crescere il numero dei guariti (57.576) con un incremento giornaliero record di 3.033 (+5,56%). In un giorno sono stati effettuati 66.658 tamponi per un totale di 1.579.909. Questi i dati del bollettino del 23 aprile resi noti dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa (che ora si svolge non più quotidianamente ma due volte a settimana) parlando di “numeri particolarmente positivi”. L’ ‘R con zero’, l’indice di contagiosità del Coronavirus, è sceso ad una percentuale compresa tra lo 0,5 e lo 0,7, ha detto il Presidente del ... Leggi su quifinanza Coronavirus - nuovo rischio zona rossa in due comuni italiani

