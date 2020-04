Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, giovedì 23 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 aprile: morti, contagi, guariti Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i nuovi dati del bollettino relativi all’emergenza Coronavirus in Italia nel corso della seconda conferenza stampa settimanale, in programma dopo la decisione dello scorso 17 aprile di rimodulare gli appuntamenti con i giornalisti. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 23 aprile. È di 106.848 persone attualmente positive (-851), 25.549 morti (+464) e 57.576 guariti (+3.033) per un totale di 189.973 casi (+2.646) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della seconda conferenza stampa settimanale. Dei 106.848 attualmente positivi, 22.871 (-934) sono ricoverati con sintomi, 2.267 ... Leggi su tpi Coronavirus Italia - 189.973 casi : in 24 ore 464 morti. ?Calano i malati (-851) - nuovo record di guariti : 3.033

