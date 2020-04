Coronavirus, in estate test vaccino sull’uomo in Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) Un vaccino per il Coronavirus potrebbe arrivare già in estate. O almeno, in estate potrebbero arrivare i primi test. Il consorzio europeo costituito tra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), Univercells di Bruxelles e Leukocare di Monaco stanno lavorando per iniziare la sperimentazione clinica sull’uomo di un vaccino anti Covid-19 già nella stagione estiva in Italia. In una nota del consorzio si legge che “attualmente ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare la sperimentazione clinica di fase 1/2 in Italia durante l’estate 2020. La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo”. Sono quasi 80 le linee di sviluppo di un vaccino contro Sars Cov 2 in tutto il mondo. Anche in Italia si lavora per questo e come ripetono gli esperti i tempi che la ricerca richiede perché il composto sia efficace e ... Leggi su tpi Vaccino Coronavirus - test sull’uomo in Italia in estate. Si punta a produrne milioni di dosi in tempi brevi

