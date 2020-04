Coronavirus, in corso il Consiglio Ue: non ci saranno conclusioni scritte. Verso Recovery fund legato al bilancio europeo. Conte: “Gli aiuti siano a fondo perduto e arrivino già quest’anno” (Di giovedì 23 aprile 2020) Non ci saranno conclusioni congiunte scritte al termine della videoconferenza dei leader europei iniziata poco dopo le 15, la quarta dall’inizio della pandemia. Le comunicazioni si limiteranno a una dichiarazione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Un “basso profilo” scelto, spiegano fonti diplomatiche europee, per facilitare una discussione franca e cercare di avvicinare posizioni ancora distanti su alcuni punti. Non tanto sul pacchetto concordato il 19 aprile dall’Eurogruppo – prestiti del Mes senza condizioni, garanzie della Bei per la liquidità alle imprese, piano Sure per i cassintegrati – quanto sul Recovery fund da attivare nei prossimi mesi. Dalla Commissione è circolata una bozza di documento interno con la proposta di un piano che arrivi a mobilitare 2.000 miliardi. E il vicepresidente Margaritis Schinas ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Cancellato il Concorso d'eleganza di Pebble Beach

Coronavirus : in corso informativa Conte in Aula Montecitorio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corso Coronavirus, in corso il Consiglio Ue: non ci saranno conclusioni scritte Il Fatto Quotidiano Locatelli (CSS): “Cinque vaccini in avanzata fase di sviluppo”

Ad annunciarlo il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità, nel corso della conferenza stampa delle 18 in cui sono stati comunicati i dati aggiornati sull'andamento ...

Banco Desio: ok soci a bilancio, nuovo cda con Decio a.d.

Nel corso dei lavori, spiega una nota, e' stato fornito inoltre 'un primo aggiornamento circa l'attuale contesto, fortemente condizionato dall'epidemia Covid-19, rispetto alla situazione considerata ...

