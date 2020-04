Coronavirus: imprenditore offre vacanza gratis a chi è guarito (Di giovedì 23 aprile 2020) Sconfiggere il Coronavirus è una grande vittoria. Chi ci è riuscito potrà ora andare in vacanza gratuitamente, sostenendo solo il costo della sanificazione dei locali, in sei regioni italiane grazie a un’iniziativa messa in campo da Matteo Cassiano, imprenditore calabrese da anni impegnato nelle valorizzazioni immobiliari e nella promozione territoriale di numerose e suggestive località italiane. #Hosconfittoilcovid19 il nome dato all’iniziativa. “Dal prossimo 1 giugno – annuncia l’imprenditore – fatte salve diverse restrizioni e disposizioni governative, coloro i quali hanno sconfitto il virus potranno prenotare le proprie vacanze in sei regioni italiane: in Calabria, nelle localita’ di Marina di Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella; in Basilicata a Maratea; in Sardegna a Porto Cervo, Arzachena; in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’appello di un imprenditore : “Mia figlia bloccata in Brasile”

