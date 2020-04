Coronavirus: il Veneto pensa a riaprire le scuole nella fase 2 (Di giovedì 23 aprile 2020) La Regione Veneto guarda ai più piccoli e, in vista della fase 2, intende avviare in via sperimentale la riapertura di servizi e scuole per i bambini 0-6 anni. Questo l’obiettivo del primo confronto tra gli assessori alla sanità e sociale, Manuela Lanzarin, e alla scuola, Elena Donazzan, l’Ufficio scolastico regionale e i responsabili e gestori delle scuole statali, paritarie e private dell’infanzia, che ha coinvolto anche i sindaci (Anci), il dipartimento regionale di prevenzione sanitaria e la federazione dei pediatri di base (Fimp). Al centro del confronto i bisogni dei circa 140 mila bambini under 6 del Veneto che, prima dell’emergenza sanitaria, frequentavano un nido o una scuola per l’infanzia. In Veneto, infatti, un quarto (25.673) dei bambini della fascia 0-3 anni, frequenta un nido o un servizio per la primissima infanzia. E ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Veneto - Zaia : “Riaprire prima del 27 - Colao d’accordo con noi”

Coronavirus - Veneto pronto a riaprire scuole e centri estivi

Coronavirus in Veneto - Zaia : «I dati dicono che siamo in grado di affrontare l’apertura» (Di giovedì 23 aprile 2020) La Regioneguarda ai più piccoli e, in vista della2, intende avviare in via sperimentale la riapertura di servizi eper i bambini 0-6 anni. Questo l’obiettivo del primo confronto tra gli assessori alla sanità e sociale, Manuela Lanzarin, e alla scuola, Elena Donazzan, l’Ufficio scolastico regionale e i responsabili e gestori dellestatali, paritarie e private dell’infanzia, che ha coinvolto anche i sindaci (Anci), il dipartimento regionale di prevenzione sanitaria e la federazione dei pediatri di base (Fimp). Al centro del confronto i bisogni dei circa 140 mila bambini under 6 delche, prima dell’emergenza sanitaria, frequentavano un nido o una scuola per l’infanzia. In, infatti, un quarto (25.673) dei bambini della fascia 0-3 anni, frequenta un nido o un servizio per la primissima infanzia. E ...

stanzaselvaggia : Questa è la mia intervista al professor Andrea Crisanti. Mi ha raccontato del suo nuovo esperimento a Vo’ che sarà… - lorepregliasco : Andamento settimanale dei casi per regione. Guardate le curve di Piemonte (grigio) e Veneto (azzurro): da fine marz… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'In Veneto è già aperto il 40% delle imprese' #coronavirusitalia - TgrRai : RT @TgrVeneto: Gli industriali veneti al Governo: 'O si riparte o si muore'. 'Per chi ha le condizioni anti-contagio - dicono le associazio… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Villa del Conte (PD), Antonella Argenti candidata miglior sindaco del Mondo. La prima cittadina del piccolo comune del padov… -