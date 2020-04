Coronavirus, il sindaco di Bergamo: “Possibili 4-500mila contagiati in provincia, ma l’emergenza sanitaria è superata” (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ “possibile immaginare che il numero delle persone contagiate anche in modo leggero è nell’ordine di 400mila-500mila persone in questa provincia“: lo ha affermato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a Sky Tg 24, spiegando che l’ipotesi si fonda su una stima basata anche sul numero di decessi rispetto agli anni scorsi – che sono stati “5500 nella provincia di Bergamo” di cui “650 in città“. Gori ha anche parlato dei numeri ufficiali dei contagiati, confermati dai tamponi, che sono “un sottoinsieme del vero numero dei contagiati che certamente è molto superiore“. Per il sindaco, oggi, “l’emergenza sanitaria, almeno qui, è superata” ma “ovviamente non è sparito il virus, ci sono ancora contagi e purtroppo dei decessi, ma in una misura ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco : “Il danno per intere generazioni non si misura dal Pil”

Coronavirus - in Amazzonia si scavano fosse comuni. Il sindaco di Manaus : “Siamo al collasso” (FOTO)

Coronavirus - Paolisi non è più zona rossa : l’annuncio del Sindaco (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ “possibile immaginare che il numero delle persone contagiate anche in modo leggero è nell’ordine di 400mila-persone in questa“: lo ha affermato ildiGiorgio Gori a Sky Tg 24, spiegando che l’ipotesi si fonda su una stima basata anche sul numero di decessi rispetto agli anni scorsi – che sono stati “5500 nelladi” di cui “650 in città“. Gori ha anche parlato dei numeri ufficiali dei, confermati dai tamponi, che sono “un sottoinsieme del vero numero deiche certamente è molto superiore“. Per il, oggi, “l’emergenza sanitaria, almeno qui, è superata” ma “ovviamente non è sparito il virus, ci sono ancora contagi e purtroppo dei decessi, ma in una misura ...

ItaliaViva : Coronavirus, Savona, Calcagno e @danjastocca: 'Sosteniamo la proposta del Sindaco Frascherelli per i Comuni' - fattoquotidiano : Coronavirus, Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco: “Il danno per intere generazioni… - Adnkronos : #Coronavirus, sindaco spagnolo viola restrizioni e morde agente - PierluigiVinai : RT @AnciLiguria: #Coronavirus ?? #Fase2. La vicepresidente di Anci Liguria @IlaCaprioglio: 'I #Sindaci ai tavoli regionali e nazionali come… - venti4ore : Coronavirus, a Brivio il sindaco compra 400 mascherine colorate a misura di bambino: “Nella fase 2 dobbiamo pensare… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, sindaco Ascoli: “I due nuovi casi positivi già attenzionati dall'Asur. Dati stabili” picenotime I numeri dei positivi suddivisi per circoscrizione a Verona. Sboarina: «Confronto proficuo con i sindacati».

Il sindaco di Verona Federico Sboarina nel corso del punto stampa di oggi, mercoledì 22 aprile, dedicato come sempre all'emergenza coronavirus ha riferito di aver svolto in mattinata una video ...

Elezioni congelate nei Balcani, partiti alle prese con il rebus rinvio

Da Zagabria a Skopje, gli appuntamenti fermati aprono scenari diversi In Croazia è lite fra l’Hdz del premier e i socialdemocratici all’opposizione ...

Il sindaco di Verona Federico Sboarina nel corso del punto stampa di oggi, mercoledì 22 aprile, dedicato come sempre all'emergenza coronavirus ha riferito di aver svolto in mattinata una video ...Da Zagabria a Skopje, gli appuntamenti fermati aprono scenari diversi In Croazia è lite fra l’Hdz del premier e i socialdemocratici all’opposizione ...