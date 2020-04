Coronavirus, il Segretario di Stato USA attacca la Cina: “Ha distrutto campioni e fermato i test” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha attaccato nuovamente la Cina e la sua gestione dell’epidemia di Coronavirus: ha accusato Pechino di “avere distrutto i campioni” del virus e avere approfittato dell’emergenza per fare pressioni sui Paesi vicini. Secondo Pompeo gli Stati Uniti sono convinti che la Cina non ha dichiarato l’inizio dell’epidemia in tempo, come previsto dalle norme dell’OMS e ha rivelato la trasmissione da uomo a uomo “dopo un mese“. Pompei ha aggiunto che Pechino ha sospeso i test sul nuovo virus, “distrutto i campioni esistenti” e non ha condiviso i campioni con il resto del mondo “rendendo impossibile seguire l’evoluzione della malattia“.L'articolo Coronavirus, il Segretario di Stato USA attacca la Cina: “Ha distrutto campioni e fermato i test” sembra essere il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il sottosegretario De Cristofaro : «La scuola si fa in classe e bisogna tornarci - le lezioni online non possono sostituirla» – Il video

Casali del Manco (CS) – Intervista a Massimo Covello - Segretario Generale della Fiom – CGIL Calabria - sul Coronavirus e non solo!

Coronavirus - il caso del banner del Codacons (poi modificato) con richiesta di donazioni. Il sottosegretario : “La Polizia sta verificando”. E ringrazia Fedez (Di giovedì 23 aprile 2020) IldiUSA Mike Pompeo hato nuovamente lae la sua gestione dell’epidemia di: ha accusato Pechino di “avere” del virus e avere approfittato dell’emergenza per fare pressioni sui Paesi vicini. Secondo Pompeo gli Stati Uniti sono convinti che lanon ha dichiarato l’inizio dell’epidemia in tempo, come previsto dalle norme dell’OMS e ha rivelato la trasmissione da uomo a uomo “dopo un mese“. Pompei ha aggiunto che Pechino ha sospeso i test sul nuovo virus, “esistenti” e non ha condiviso icon il resto del mondo “rendendo impossibile seguire l’evoluzione della malattia“.L'articolo, ildiUSAla: “Hai test” sembra essere il ...

RaiNews : Il segretario di Statyo usa, Pompeo, attacca l'#OMS: 'Ha fallito' #coronavirus - vaticannews_it : Il cardinale Stanislao Dziwisz, già segretario particolare di San Giovanni Paolo II, sulla festa della Divina Miser… - UETR_eu : RT @maxdedonato: A causa del nuovo #Coronavirus il settore dell'autotrasporto deve affrontare regole diverse in ogni Paese. A #Container @R… - UGLConf : Coronavirus, il Segretario Confederale Ugl Giovanni Condorelli, Responsabile delle politiche per il Mezzogiorno: “R… - AtlanteUsa2020 : Reuters racconta come il Segretario alla Salute abbia sottovalutato il #coronavirus sostenendo che gli USA avevano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Segretario Coronavirus: segretario Gatti, "Si parte da 516 euro per le famiglie più in difficoltà" San Marino Rtv Ocse: ridurre la vulnerabilità alle malattie migliorando l'ambiente. Governi avviino ripresa verde

"Non eravamo preparati alla crisi di Covid-19, e siamo ancora meno preparati alle conseguenze incombenti delle sfide in corso e del loro peggioramento, come il cambiamento climatico, il crollo della ...

Fase 2: «Potenziare medicina territoriale Riorganizzare il servizio, nuovi percorsi»

Lo sostiene la Cisl Medici Lombardia, che - con il contributo della Medicina specialistica territoriale - vuole offrire alla Regione Lombardia un soccorso propositivo alla gestione della Fase 2 ...

"Non eravamo preparati alla crisi di Covid-19, e siamo ancora meno preparati alle conseguenze incombenti delle sfide in corso e del loro peggioramento, come il cambiamento climatico, il crollo della ...Lo sostiene la Cisl Medici Lombardia, che - con il contributo della Medicina specialistica territoriale - vuole offrire alla Regione Lombardia un soccorso propositivo alla gestione della Fase 2 ...