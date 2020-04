Coronavirus, il “promettente farmaco” anti-Covid è un fallimento: l’Oms pubblica per errore i test sul Remdesivir (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieFinisce male e per di più con una sorta di gaffe la sperimentazione sul farmaco Remdesivir, potente antivirale sviluppato dalla multinazionale americana Gilead Science per il contrasto al Coronavirus noto anche perché proprio il presidente americano Donald Trump ne aveva parlato come di un farmaco “promettente” nel combattere la pandemia. Il Financial Times è stato tra i primi giornali internazionali ad accorgersi di quanto era accaduto: l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato per errore i risultati della ricerca effettuata in Cina sul farmaco. E anche se poco dopo il paper è stato cancellato dal sito dell’Oms, vari giornalisti in tutto il mondo sono riusciti a leggere i contenuti tutt’altro che confortanti. Proprio ... Leggi su open.online Coronavirus - il “promettente farmaco” anti-Covid è un fallimento : l’Oms pubblica per errore i test sul Remdesevir (Di giovedì 23 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieFinisce male e per di più con una sorta di gaffe la sperimentazione sul farmaco Remdesivir, potentevirale sviluppato dalla multinazionale americana Gilead Science per il contrasto alnoto anche perché proprio il presidente americano Donald Trump ne aveva parlato come di un farmaco “promettente” nel combattere la pandemia. Il Financial Times è stato tra i primi giornali internazionali ad accorgersi di quanto era accaduto: l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hato per errore i risultati della ricerca effettuata in Cina sul farmaco. E anche se poco dopo il paper è stato cancellato dal sito dell’Oms, vari giornalisti in tutto il mondo sono riusciti a leggere i contenuti tutt’altro che confort. Proprio ...

