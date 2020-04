Coronavirus | il Piemonte colga l’occasione | l’indagine campione ha bisogno anche dei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo settimane di confinamento resta tuttora un’incognita fondamentale: quante sono attualmente le persone contagiate dal virus che, una volta libere di muoversi, potranno contagiare altre persone? Le stime per l’Italia variano moltissimo: chi dice un milione, chi dice cinque, chi dice dieci o più. Questa incertezza è un problema, perché rende molto difficile quantificare i rischi cui andremo incontro rilassando le restrizioni. Avere una stima realmente attendibile del numero di positivi (e contagiosi) attuali non solo permetterebbe alla popolazione di rendersi finalmente conto delle effettive dimensioni del problema, ma è indispensabile per calibrare al meglio tempi e modi della riapertura. E’ per questo motivo che il 17 aprile il Governo ha annunciato l’avvio delle procedure per un’indaginesulla diffusione del virus. ...