Coronavirus, il New York Times accusa la Cina: «Ha diffuso false notizie direttamente sui cellulari della gente» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il “New York Times” apre un altro capitolo nel giallo del Coronavirus. La Cina ha dato il via a una campagna di disinformazione negli Stati Uniti con una tecnica inedita. Fa arrivare messaggi di allarme direttamente sui cellulari degli utenti. Sono state emanate a Pechino direttive precise per dare il via a una campagna globale, non solo negli Usa ma anche nei Paesi europei, sul Coronavirus. Fonti di diverse agenzie di intelligence Usa – citate dal “New York Times” – denunciano lo sforzo di operativi cinesi di amplificare messaggi falsi. Messaggi che generano insicurezza relativi alla pandemia. New York Times: «Ecco alcuni messaggi falsi» Fra gli esempi citati dal quotidiano americano vi è la falsa notizia, diffusa a metà marzo, secondo cui Donald Trump avrebbe blindato l’intero paese «una ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Gallera : “In Lombardia è scoppiata la bomba atomica - ma meno morti e danni di New York - Madrid e Bruxelles”

Coronavirus : Gallera - ‘Lombardia ha retto meglio di New York e Madrid’

Coronavirus - le news dal Mondo : la Cina non riporta vittime da giorni - negli USA Trump conferma i festeggiamenti del 4 Luglio (Di giovedì 23 aprile 2020) Il “New” apre un altro capitolo nel giallo del. Laha dato il via a una campagna di disinformazione negli Stati Uniti con una tecnica inedita. Fa arrivare messaggi di allarmesui cellulari degli utenti. Sono state emanate a Pechino direttive precise per dare il via a una campagna globale, non solo negli Usa ma anche nei Paesi europei, sul. Fonti di diverse agenzie di intelligence Usa – citate dal “New” – denunciano lo sforzo di operativi cinesi di amplificare messaggi falsi. Messaggi che generano insicurezza relativi alla pandemia. New: «Ecco alcuni messaggi falsi» Fra gli esempi citati dal quotidiano americano vi è la falsa notizia, diffusa a metà marzo, secondo cui Donald Trump avrebbe blindato l’intero paese «una ...

ilpost : Cosa ci aspetta - RaiNews : Il governatore dello Stato di New York, #Cuomo: decessi in calo, ma non è il momento di agire da stupidi… - francescocosta : Anthony Fauci sulla questione mascherine (quelle serie, quelle meno serie e quelle fatte in casa).… - sportface2016 : #NBA, il proprietario dei #NewYorkKnicks James #Dolan è guarito dal #coronavirus e ha donato il sangue per la ricer… - tgroseto : New York, due gatti infettati da coronavirus -