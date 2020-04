Coronavirus, il Cardinal Bassetti: “E’ tempo di riprendere l’eucarestia domenicale” (Di giovedì 23 aprile 2020) “E’ arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di piu’ persone nei luoghi pubblici“: a dirlo è il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia nella “lettera settimanale di collegamento” alla comunità diocesana. “Lo dico in coscienza a tutte le istituzioni” sottolinea il porporato.L'articolo Coronavirus, il Cardinal Bassetti: “E’ tempo di riprendere l’eucarestia domenicale” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale

Coronavirus - il Vaticano dimezza gli affitti ai commercianti. Cardinali e prelati donano un mese di stipendio al Papa per le opere di carità (Di giovedì 23 aprile 2020) “E’ arrivato ildila celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di piu’ persone nei luoghi pubblici“: a dirlo è ile Gualtiero, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia nella “lettera settimanale di collegamento” alla comunità diocesana. “Lo dico in coscienza a tutte le istituzioni” sottolinea il porporato.L'articolo, il: “E’dil’eucarestia domenicale” Meteo Web.

antoniospadaro : Grande anticipazione di Avvenire dell’articolo che il Card. Hollerich @cardinal_jch, presidente vescovi UE, ha scri… - zazoomblog : LIVE Coronavirus notizie in DIRETTA: il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale -… - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: il cardinal Bassetti chiede il ripristino dell’Eucarestia domenicale -… - EcclesiaEU : RT @mbarriosprieto: Il @cardinal_jch: 'L'Europa si svegli prima che sia troppo tardi, mostri il suo volto solidale... Dia prova di non esse… - FvgDaniele : RT @kattolikamente: Continuo a dire che i Carabinieri di Gallignano (Cremona) si dovrebbero vergognare. E adesso il governo #Conte vuole au… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cardinal Coronavirus, il Cardinal Bassetti: “E’ tempo di riprendere l’eucarestia domenicale” Meteo Web Anche l’Asl AT replica al servizio giornalistico di Report

Mentre la Regione Piemonte ha annunciato di voler querelare Report per il servizio sulla gestione dell’emergenza sanitaria, mandato in onda lunedì sera, l’Asl AT ha deciso di replicare con un lungo ...

Anche Distillerie Berta aderisce all’iniziativa dell’Associazione Produttori del Nizza DOCG

Il ricavato della vendita andrà integralmente all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Anche Distillerie Berta ... vogliamo dare tutti insieme un contributo alle realtà che quotidianamente stanno ...

Mentre la Regione Piemonte ha annunciato di voler querelare Report per il servizio sulla gestione dell’emergenza sanitaria, mandato in onda lunedì sera, l’Asl AT ha deciso di replicare con un lungo ...Il ricavato della vendita andrà integralmente all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Anche Distillerie Berta ... vogliamo dare tutti insieme un contributo alle realtà che quotidianamente stanno ...