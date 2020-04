Coronavirus | il calendario della fase 2 | nuovi aggiornamenti

Leggi su bigodino

(Di giovedì 23 aprile 2020), ilper la2 dovrebbe essere quasi pronto, non c’è ancora l’ufficialità del DPCM, ma dalle prime indiscrezioni ci sono delle date ipotetiche sulla riapertura di bar, ristoranti e negozi Nel corsoriunione di ieri con la task force, sono infatti emerse altre date che potrebbero riaccendere un barlume di speranza negli italiani: l’11 maggio potrebbero infatti riaprire i negozi al dettaglio, ma ovviamente, per evitare assembramenti, non si parla ancora di riaprire i centri commerciali e mercati rionali In questa data infatti potrebbero riaprire anche i parrucchieri, ma su questo il governo frena, e aspetterà ancora qualche altro giorno prima di dare conferma ufficiale. Ci sono poi bar e ristoranti che sono ancora un tema di interesse molto ...